Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall vor der Dienststelle

Weimar (ots)

Am frühen Samstagabend kam es unweit von der Polizeiinspektion Weimar zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden. An der Kreuzung der Straßen Am Kirschberg und der Friedensstraße nahe des Weimarer Atriums, musste ein 35-jähriger Skoda Fahrer an einer roten Ampel verkehrsbedingt halten. Dass der Skoda Fahrer zum Stehen kam, bemerkte allerdings der hinter ihm befindliche, 87-jährige Ford Fahrer, zu spät. Es kam zur Kollision, bei welcher der Aufprall die Auslösung beider Airbags beim Ford verursachte. In der Folge des Unfalls entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 8000,00 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe konnten durch den Einsatz der Feuerwehr vor Ort gebunden werden. Der Beifahrer des Skodas sowie die Beifahrerin des Ford Fahrers wurden durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell