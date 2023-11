Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer erfasst Fußgänger: 55-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde ein 55 Jahre alter Fußgänger am späten Dienstagnachmittag, 28. November, in Bremerhaven-Lehe. Ersten Erkenntnissen zufolge bog gegen 17.50 Uhr ein 47 Jahre alter Autofahrer von der Jahnstraße kommend nach links in die Rickmersstraße ab. Dabei erfasste er aus noch ungeklärter Ursache den auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger und brachte ihn zu Fall. Offenbar wurde der 55-Jährige noch eine kurze Zeit mitgeschleift. Der Mann erlitt schwere Beinverletzungen. Sanitätskräfte und ein Notarzt der Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung des Unfallopfers und brachten ihn danach in ein Krankenhaus, wo der 55-Jährige operiert wurde. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und regelte den Verkehr. Die Rickmersstraße musste für die Maßnahmen für rund 90 Minuten gesperrt werden. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei (0471/953-3221) um Zeugenhinweise.

