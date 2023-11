Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeamter verhindert Diebstahl im Supermarkt - Tatverdächtiger schlägt zu

Bremerhaven (ots)

Versuchter Diebstahl, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Innerhalb weniger Minuten handelte sich am Montagvormittag, 27. November, ein 43 Jahre alter Mann gleich mehrere Strafanzeigen ein. Der alkoholisierte Bremerhavener war gegen 10.20 Uhr in einem Supermarkt an der Straße Twischlehe unterwegs und verhielt sich verdächtig. Kurz vor der Kasse steckte sich der 43-Jährige eine Spirituosenflasche in den Hosenbund und verdeckte sie mit seiner Jacke. Dies fiel einem Polizeibeamten auf, der außerhalb der Dienstzeit in dem Markt einkaufte. Er informierte das Kassenpersonal über seine Beobachtungen. Als eine Angestellte ihn daraufhin zur Rede stellte und ihn aufforderte, die Flasche herauszugeben, tat er dies, beleidigte aber sofort danach die Angestellte auf derbste Art. Der Polizeibeamte gab sich nunmehr als Polizist zu erkennen und forderte den verhinderten Ladendieb auf, das Geschäft zu verlassen. Dazu drängte er den 43-Jährigen leicht in Richtung Ausgang. Dieser begann nun, sich zu wehren und schlug mit der Faust ins Gesicht des 61-jährigen Beamten. Kurz darauf gelang es dem leicht verletzten Polizisten, den Aggressor zu Boden zu bringen, wobei dieser weiter mit Händen und Füßen um sich schlug. Ein weiterer Kunde kam zur Unterstützung hinzu, sodass der 43-Jährige bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung gesichert werden konnte. Dabei stieß der verhinderte Ladendieb weiter Beleidigungen aus. Wie sich herausstellte, war der 43-Jährige zuvor bereits wegen versuchter Diebstähle in Läden in unmittelbarer Nähe aufgefallen. Bei einem vorgelagerten Fall hatten ihm Polizeibeamte deshalb einen Platzverweis für das Einkaufsgebiet Twischlehe ausgesprochen und bei Zuwiderhandlung Zwangsmaßnahmen angedroht. Durch die Vorkommnisse im Supermarkt nun wurden diese unumgänglich: Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der 43-Jährige nun in die Gewahrsamszelle. Auf dem Weg dorthin trat er weiter aggressiv auf und beleidigte die Polizeibeamten auf massivste Art.

Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell