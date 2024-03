Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; In Firma eingebrochen

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Fahrzeugbrand in Balzholz

Zum Brand eines Pkw in der Metzinger Straße sind die Rettungskräfte am Donnerstagmittag ausgerückt. Kurz nach 12.30 Uhr war nach einem Fremdstart ein Feuer im Motorraum eines in einer Garage abgestellten Porsche ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrückte, schob den Wagen nach draußen und löschte ihn. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Am Fahrzeug und der Garage entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (rd)

Balingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In die Büroräumlichkeiten eines Recycling-Betriebs in der Buhrenstraße im Stadtteil Frommern ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 16.35 Uhr bis 6.50 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam auf das umzäunte Gelände neben den Bahngleisen. Im Anschluss warf er ein Fenster des Aufenthaltsraum ein und durchwühlte das Mobiliar der Räumlichkeiten. Über ein konkretes Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

