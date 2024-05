Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Hoxhohl: LKW beschädigt Dachrinne und flüchtet vom Unfallort

Hoxhohl (ots)

Am Donnerstag, den 16.05.2024, gg. 06.10 Uhr befuhr ein LKW aus Richtung Hoxhohl kommend, die Odenwaldstraße in Fahrtrichtung Lützelbach. Beim Verlassen eines dortigen Baustellenbereiches stieß der LKW aufgrund der Engstelle gegen das Fallrohr eines dortigen Wohnhauses und beschädigte dies erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fallrohr entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter Telefon 06154 6330-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell