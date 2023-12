POL-SO: Radfahrer schwer verletzt

Soest (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten gegen 01:50 Uhr zwei Einbrecher am Overweg in Soest festgenommen werden. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Einbrüchen an der Örtlichkeit gekommen war, wurde dieser Bereich durch die Polizei in Soest nun stärker ins Visier genommen. Mit Erfolg! Zivile Kräfte konnten auf dem Gelände einer Firma am Overweg zwei Personen feststellen, die augenscheinlich ...

