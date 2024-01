Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl aus PKW

Am Montag, den 8. Januar 2024, gegen 21.10 Uhr, stiegen bislang unbekannte Personen über den Zaun eines Firmengeländes an der Carl-Benz-Straße und drangen in einen dort geparkten Transporter ein. Aus dem Transporter wurde diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Telefonnummer 04446-959710 entgegen.

Bakum - Brand einer Abfalltonne

Am Montag, 08. Januar 2024, gegen 21.20 Uhr geriet auf bislang ungeklärte Weise in der Elstener Straße eine an eine Hauswand angelehnte Mülltonne in Brand. Insgesamt wurden hierbei vier Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte eigenständig gelöscht werden. An der Hauswand entstand eine Verrußung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro.

Vechta - Brand

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 01.10 Uhr geriet in der Dürerstraße, auf der Terrasse eines Wohnhauses eine Plane in Brand. Mit der Plane waren nach gegenwärtigen Informationen Pflanzen abgedeckt und mit einem Föhn warmgehalten worden. Durch den Brand der Plane wurden die Rollläden, ein Fenster des Wohnzimmers und der Dachüberstand beschädigt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Langförden unter Einsatz von fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften gelöscht. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1500 Euro.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 9. Januar 2024, gegen 10.30 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Dammer Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 9. Januar 2024, gegen 07.40 Uhr, befuhr ein 53-jähriger aus Lübbecke mit seinem PKW die Essener Straße in Richtung Lüsche. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine dortige Hecke und beschädigte zwei dahinter geparkte PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 9. Januar 2024, gegen 17.45 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Damme auf der B214 in Richtung Steinfeld und wollte nach links in die Lehmder Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Autofahrerin aus Steinfeld. Ein Pkw einer 59-jährigen Steinfelderin, der an der Unfallstelle abgestellt war, wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Bei dem Zusammenstoß wurden der 52-jährige Autofahrer und die 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 19. Januar 2024, um 16.30 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfeld auf dem Radweg der Dammer Straße in Richtung Steinfeld. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Steinfeld wollte zu dieser Zeit aus dem Falkenweg kommend auf die Dammer Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Pedelec-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

