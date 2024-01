Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 9. Januar 2024, 10.05 Uhr, befand sich eine 84-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofsallee. Hier wurde ihr durch eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Holzschuppen

In der Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember 2023, 12.00 Uhr und Freitag. 5. Januar 2024, 15.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Holzschuppen im Jammertal ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 9. Januar 2024, gegen 7.00 Uhr, wollte eine unbekannte Person mit einem Pkw auf einer Parkfläche in der Immenstraße im Bereich des Goldammerwegs wenden. Dabei kam es beim Rückwärtsfahren zu einem Zusammenstoß mit einer jugendlichen Fußgängerin aus Garrel, welche daraufhin stürzte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt. Die Person flüchtete mit dem Pkw, einem Mercedes mit Hamburger Kennzeichen, vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person unter dem Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 9. Januar 2024, gegen 21.50 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin auf der Krapendorfer Straße (B213) und kollidierte hier mit einem Verkehrsschild und setzte anschließend ihre Fahrt fort. Der Unfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei alarmierte. Die 45-jährige Autofahrerin konnte unweit des Unfallortes festgestellt werden. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass die Frau den Unfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Nach der Behandlung wurde sie aufgrund ihrer hohen Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 9. Januar 2024, gegen 23.20 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der B69 in Richtung Schneiderkrug und wollte auf Höhe der dortigen Kreuzung nach links in die Emsteker Straße abbiegen. Dabei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrszeichen und die Ampel. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

