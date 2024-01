Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von KFZ- Kennzeichen

Am Sonntag, den 7.Januar 2024, gegen 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere KFZ-Kennzeichen eines PKW, Mercedes. Der PKW stand zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Klemensstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefonnummer 04441-9430 entgegen.

Holdorf - versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus Zwischen Sonntag, den 7.Januar 2024, gegen 21.00 Uhr und Montag, den 8.Januar 2024, um 05.18 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter den Schuppen eines Mehrfamilienhaues in der Großen Straße gewaltsam zu öffnen. Es blieb bei einem Versuch. Am Schuppen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Telefonnummer 05494-914200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, den 8.Januar 2024, gegen 13.06 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Damme mit seinem PKW die L 846 von Vörden in Richtung Damme. Hier kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und fuhr in den linksseitigen Graben. Daraufhin überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Montag, den 8.Januar 2024, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 40-jähriger aus Damme mit seinem PKW die Westerhauser Straße in Richtung Alfhausener Straße. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen angrenzenden Graben. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Lohne - Brand einer Doppelgarage

Am Montag, den 8.Januar 2024, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Straße Am Weinberg zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr, die mit 5 Löschfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 8.Januar 2024, gegen 11.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Keetstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte einen dort geparkten PKW, KIA. Am KIA entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen PKW, Fiat gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lohne unter Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzen.

