POL-GT: 48-jährige Radfahrerin von Pkw erfasst

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstagnachmittag (02.12., 15.00 Uhr) klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür der Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung an der Gütersloher Straße. Unter einem Vorwand ergaunerte er sich an der Haustür die EC-Karte der arglosen Seniorin. Als er die Karte in den Händen hielt, rannte er davon. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine Halbglatze, ...

