POL-GT: Giftköder ausgelegt? Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Am späten Sonntagabend (03.12., 22.48 Uhr) wurde die Polizei über einen Supermarkeinbruch an der Paderborner Straße informiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die bislang unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür der in der Filiale befindlichen Bäckerei in das Ladenlokal eingebrochen. In dem Markt brachen die Einbrecher ...

