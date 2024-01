Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Geldbörsendiebstahl Am Dienstag, 9. Januar 2024, 10.05 Uhr, befand sich eine 84-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofsallee. Hier wurde ihr durch eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen. Cloppenburg - Einbruch in Holzschuppen In der Zeit zwischen ...

