Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kindergarten im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (16.5.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Oberstraße. Gewaltsam hebelten sie die Eingangstür der Tagesstätte auf, schlugen ein Fenster ein und durchsuchten anschließend die Büroräumlichkeiten. Hier rissen die Unbekannten mehrere verschlossene Schränke auf und entwendeten einen Schlüsselkasten. Im Anschluss hebelten sie auch die Eingangstür zu den Räumlichkeiten der Kinderkrippe auf und durchwühlten mehrere Schränke. Unentdeckt suchten sie mit ihrer Beute das Weite und hinterließen einen Schaden über mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 43 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell