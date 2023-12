Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fußgängerin schwer verletzt

Hage - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Dienstag in Aurich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 80-jährige Frau überquerte nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 8 Uhr die Straße Schoolpad und wurde hierbei von einem 43-jährigen VW-Fahrer erfasst, der in Richtung Egelser Straße unterwegs war. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hage - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Montag in Hage von einem Auto angefahren worden. Gegen 13 Uhr fuhr eine 55-jährige Opel-Fahrerin auf der Halbemonder Straße und wollte in die Straße Am Edenhof einbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen die 72-jährige Pedelec-Fahrerin, die in Richtung Halbemond fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Die 72-jährige Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell