LPI-EF: Ein Mann - drei Haftbefehle

Sömmerda (ots) - Am Montagnachmittag führten Naschereien in eine Gefängniszelle. Ein 38-Jähriger hatte sich in einem Supermarkt in Sömmerda aufgehalten und konnte die Finger nicht von der Schokolade lassen. Fünf der Riegel im Wert von knapp fünf Euro steckte er sich in die Tasche und beabsichtigte den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv sprach den Langfinger an und informierte die ...

mehr