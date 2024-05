POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidium Hamm: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.04.2024, 12.22 Uhr: Verletzte Seniorin nach Raub in Wohnhaus

Hamm-Uentrop (ots) - Schlimmer geht immer, wie ein Einsatz von Montag, 6. Mai, beweist. Gegen 19.10 Uhr hielt die Polizei Hamm einen führerscheinlosen Ford-Fahrer auf der Dolberger Straße an. Nur wenige Minuten zuvor hatte der 22-Jährige einen Skoda am Alten Uentroper Weg beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. An dem geparkten Fahrzeug entstand ...

