Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungserfolg für die Hammer Kriminalpolizei: Apothekeneinbrecher gefasst und in U-Haft

Hamm (ots)

Nach einer Serie von Einbrüchen in Apotheken, Gärtnereien, Kiosken und Kraftfahrzeugen sitzt ein 23-Jähriger seit Donnerstag, 4. April, in Untersuchungshaft.

Der Mann wird verdächtigt, in der Zeit zwischen Februar und April 2024 für die Begehung von mindestens 16 Straftaten, darunter neun Einbrüche, verantwortlich zu sein.

Bei einem Apothekeneinbruch am 8. März am Heessener Markt bedrohte er den Mitarbeiter mit einem Messer, als dieser ihm während seiner Nachtbereitschaft plötzlich gegenüberstand. Mit einer Geldkassette und dem Rucksack des Mitarbeiters ergriff er anschließend die Flucht.

Die Auswertung von Zeugenaussagen, Spuren und Bildmaterial führten die Ermittler des Kriminalkommissariates 2 bei ihrer akribischen Arbeit auf die Spur des 23-Jährigen. Er konnte am Mittwoch, 3. April, festgenommen werden.

Gegen den bereits bundesweit polizeilich in Erscheinung getretenen dringend Tatverdächtigen ordnete das Amtsgericht Hamm auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. Er sitzt mittlerweile in einer JVA ein.(hei)

Auswahl der Taten und den Pressemeldungen mit Erscheinungsdatum:

15.02.2024, Einbruch in Apotheke https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5715031

16.02.2024, Einbruch in Gärtnerei https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5715606

29.02.2024, Einbruch in Kiosk https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5724466

08.03.2024, Einbruch und schwerer Raub in Apotheke https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5730567

12.03.2024, Einbruch in Apotheke https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5733018

22.03.2024, Einbruch in Apotheke https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5741848

25.03.2024, Einbruch in Apotheke https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5742997

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell