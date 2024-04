POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots) - Auf der Hafenstraße ist am Mittwoch, 3. April, ein Radfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen. Der 43-jährige Hammer verletzte sich beim Sturz leicht und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er befuhr die Straße zum Unfallzeitpunkt um 5.45 Uhr in östliche Richtung und wollte nach links auf die Günter-Jäckering-Straße abbiegen. Im Zuge dessen kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden ...

mehr