Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Abschlussmeldung: Einsatz Bezirksbereitschaft am Ruhrdeich in Oberhausen

Bottrop (ots)

Gegen 1 Uhr in der Nacht kehrte die Bezirksbereitschaft Borken/Bottrop vom Einsatz in Oberhausen zurück nach Bottrop. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte seit 16 Uhr bei der Stabilisierung des Deiches geholfen. Dazu wurden die Kräfte aufgeteilt. Während die Feuerwehren aus dem Kreis Borken bei der Sandsackverlegung am Ruhrdeich unterstützten, kümmerten sich die Bottroper Kräfte um die Sandsackbefüllung und -logistik.

Nach der Rückkehr auf die Feuer- und Rettungswache 1 und der Kontrolle der Fahrzeuge und Geräte konnten die Einsatzkräfte gegen 01:30 Uhr den Weg nach Hause antreten.

Zur Anzahl der eingesetzten Kräfte und Fahrzeuge beachten Sie auch die Pressemitteilung zur Alarmierung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115891/5679066).

