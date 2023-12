Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Mehrere Einsätze durch Sturmtief Zoltan

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bottrop (ots)

Durch den Sturm am Nachmittag und Abend des 21.12.23 gab es im Stadtgebiet Bottrop einige kleinere Einsätze durch heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume, bei denen Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr tätig wurden.

Zusätzlich musste am gestrigen Donnerstag gegen 16:30 Uhr die Oberhausener Straße für ca. 2 Stunden für den Verkehr gesperrt werden, da ein Baum mit einem Durchmesser von ca. 80 cm über Fahrbahn und Rad- bzw. Gehweg lag. Der Baum beschädigte beim umstürzen eine Telefonleitung. Auch in der Nacht zum Freitag um ca. 02:30 Uhr wurde ein Baum gemeldet, welcher an der Osterfelder Str. kurz hinter der Zufahrt zum Quellenbusch über Fahrbahn und Rad- bzw. Gehweg lag. Hierbei wurde die Straßenbeleuchtung durch den umstürzenden Baum heruntergerissen. Die Beleuchtung musste auf Teilen der Osterfelder Straße durch die EVNG abgeschaltet werden. Auch hier wurde für die Sägearbeiten die Straße für 2 Stunden gesperrt. Beide Straßen konnten nach Ende der Sägearbeiten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.

(Bo)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell