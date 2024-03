Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Apotheken-Einbrecher auf frischer Tat von Polizei beobachtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Einsatz-Team der Hammer Polizei stellte in der Nacht am Freitag, 22. März, gegen 3.40 Uhr, während der Streifenfahrt eine akustische Alarmauslösung an einer Apotheke am Bockumer Weg fest.

Die Beamten erkannten bei ihrer sofortigen Nachschau eine dunkel gekleidete Person, die aus einem Fenster der Gebäuderückseite stieg, weglief und nicht mehr ergriffen werden konnte.

Zuvor verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zugang über die Eingangstür. Nach jetzigem Kenntnisstand hat der Einbrecher keine Beute gemacht und durch die Polizei bei seiner Tatausführung gestört. Angaben zur Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell