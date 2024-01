Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Vermisstensuche - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen: (ots)

Waiblingen: Diebstahl von Elektrogeräten

Am Montagabend begaben sich Diebe auf das Gelände des Wertstoffhofes in der Düsseldorfer Straße und entwendeten gegen 23.15 Uhr Elektrogeräte. Es wurden auch mehrere Geräte von den Dieben bereitgestellt, jedoch zurückgelassen. Eine Fahndung führte nicht zum Erfolg. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Audi gestreift

Am Montag streifte eine 64-Jährige mit ihrem Renault einen in der Straße Haldenäcker geparkten Audi. Dabei verursachte sie gegen 10.45 Uhr rund 16000 Euro Schaden.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Montagabend einen in der Buchhaldenstraße geparkten Skoda Superb und hinterließ rund 8000 Euro Schaden. Die Unfallzeit kann auf den Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr eingegrenzt werden. Als Verursacherfahrzeug kommt ein Klein-Lkw bzw. Pritschen-Lkw in Betracht. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422.

Weinstadt-Endersbach: Suche mit Hubschrauber

Am Montagabend wurde gegen 21 Uhr ein Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche eingesetzt. Auch Suchhunde des Rettungsdienstes kamen zum Einsatz. Vermisst war eine 40 Jahre alte Frau, bei der eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte. Aufgegriffen werden konnte sie nicht. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Plüderhausen: In Wohnhaus eingebrochen

In der Nacht zum Samstag wurde im Elsternweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam die Kellertüre des Gebäudes und drangen dort ein. Sie gingen den Feststellungen nach bis zu der Erdgeschosswohnung, wo Behältnisse geöffnet und durchsucht wurden. Aus dem Gebäude wurde letztlich nichts entwendet. Die Polizei in Plüderhausen hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Insbesondere von Interesse ist auch, wer sich am Freitag gegen 22 Uhr am Tatobjekt befand und dort klingelte. Die Polizei geht davon aus, das hier das Objekt ausbaldowert wurde. Die eingehenden Hinweise werden unter Tel. 07181/81344 entgegengenommen.

Allmersbach im Tal: Wegen Unachtsamkeit auf Gegenfahrspur geraten

Auf der L 1080 zwischen Allmersbach im Tal und Heiningen ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Ford-Fahrerin sei zur Bedienung der Lüftungsanlage abgelenkt gewesen, kam daraufhin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden Mercedes-Fahrerin zusammen. Diese 78-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

Aspach: Feuerwehreinsatz

Beim Ausbrennen eines Kamins geriet am Montagmittag gegen 12 Uhr in Allmersbach am Weinberg die Dachisolierung eines Wohnhauses in der Kleinaspacher Straße in Brand. Die örtliche Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Nach ersten Schätzungen entstand am Dach ein Sachschaden in Höhe von ca. 130000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell