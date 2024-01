POL-AA: Ostalbkreis: PKW entwendet - Farbschmierereien - Unfallfluchten

Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Unfall im Begegnungsverkehr Am Sonntag gegen 20:00 Uhr befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Hohenloher Straße bergauf in Richtung Ortsmitte. Dabei missachtete sie offenbar das Rechtsfahrgebot und stieß so mit einem auf der Gegenfahrspur bereits wartenden Omnibus ...

mehr