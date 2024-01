Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfall unter Alkoholeinfluss, Sachbeschädigung, tätlicher Angriff auf Polizistin

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Hohenloher Straße bergauf in Richtung Ortsmitte. Dabei missachtete sie offenbar das Rechtsfahrgebot und stieß so mit einem auf der Gegenfahrspur bereits wartenden Omnibus eines 64-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem VW Transporter auf der L2218 unterwegs. Offenbar aufgrund seiner starken Alkoholisierung verlor der junge Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Der Führerschein des 23-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Schwäbisch Hall: Autos durch Steinwürfe beschädigt

Zwischen Samstag, 11:00 Uhr und Sonntag, 8:57 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Silcherstraße geparkten PKW der Marke VW durch einen Stein. Hierbei wurde die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen oder eingeworfen.

Ebenfalls wurde ein Seat, der in der Straße Alte Reifensteige geparkt war, zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr von einem Unbekannten beschädigt. An dem PKW wurde die Frontscheibe durch einen Stein zerstört.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Streit zwischen zwei betrunkenen Männern- Polizistin verletzt

Am Sonntagabend kam es gegen 18:45 Uhr in einer Wohnung in der Scheffelsteige zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem ein 21-Jähriger seinen Kontrahenten gewürgt haben soll. Daraufhin verließen beide die Wohnung und der Geschädigte verständigte die Polizei. Bei einer Überprüfung der Wohnadresse konnte eine Streife den 21-Jährigen vor seiner Wohnanschrift feststellen. Da dieser nicht auf Ansprache durch die Beamten reagierte, hielt ihn eine Beamtin am Arm fest. Der 21-Jähriger drehte sich daraufhin unvermittelt um und schlug der Beamtin ins Gesicht. Diese wurde durch den Schlag verletzt. Ein weiterer Beamteter brache den 21-Jährigen daraufhin zu Boden und fixierte ihn. Die Beamtin musste nach sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Dem 21-Jährigen droht nun eine entsprechende Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell