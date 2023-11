Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Videotelefonat erpresst

Erfurt (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus dem Süden Erfurts wird nach einem Videotelefonat aufgefordert Geld zu bezahlen. Am Dienstagvormittag hatte der 36-Jährige online eine Freundschaftsanfrage einer unbekannten Frau angenommen. Nachdem beide zunächst Nachrichten austauschten folgte schon bald ein Videotelefonat. In diesem waren beide Beteiligte unbekleidet. Die Frau gab an, dass sie den 36-Jährigen gefilmt habe und diese Aufnahmen an die Kontakte des Mannes schicken würde, wenn er nicht 3.000 Euro an sie zahlen würde. Der 36-Jährige ging nicht darauf ein und erstattete Mittwochfrüh Anzeige bei der Polizei. (SE)

