LPI-EF: Einbrecher ging leer aus

Erfurt (ots) - Einem Dieb misslang der Versuch sich neu einzukleiden. Mittwochabend war der 23-Jährige in ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt gegangen. Dort suchte er sich Kleidung im Gesamtwert von über 100 Euro zusammen und verschwand damit in der Umkleidekabine. Er entfernte die Preisschilder und verstaute die Errungenschaften in seinem Rucksack. Anschließend verließ er ohne zu bezahlen das Geschäft. Der Ladendetektiv hatte dies bemerkt und nahm die ...

