LPI-EF: Mehrere Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Erfurt (ots) - Großer Sachschaden wurde in der Nacht zu Montag in Erfurt verursacht. Eine unbekannte Person hatte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und einen geparkten BMW in der Friedrich-Engels-Straße beschädigt. An dem Auto wurden alle Türen zerstochen, eine Rückleuchte zerstört und einen Reifen zerstochen. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

mehr