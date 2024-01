Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Einbruch Fahrräder entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Spiegelberg: Unfall bei Straßenglätte

Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Montag gegen 2 Uhr die L 1117 aus Richtung Nassach in Fahrtrichtung Spiegelberg. Er verlor bei Straßenglätte die Kontrolle, kam von der Straße, wobei sich das Auto im Graben überschlug. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Burgstetten: Fahrräder entwendet

In der Remsstraße wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in eine Garage eingebrochen. Die Täter haben hierzu eine Seitentüre aufgebrochen und aus dem Gebäude zwei E-Bikes sowie ein Rennrad im Gesamtwert von ca. 11.000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen könnten, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Kleintier ausgewichen

Eine 38-jährige Fiat-Fahrerin wich am Sonntagvormittag einem Kleintier aus und verursachte dabei einen Unfall. Sie befuhr gegen 10.40 Uhr die Sebastian-Bach-Straße, als ein Eichhörnchen die Straße querte und sie beim Ausweichen zunächst ein parkendes Auto streifte. Im weiteren Verlauf stieß sie noch mit ihrem Fahrzeug gegen einen parkenden Roller und kam dann in einer Hecke zum Stehen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der verursachte Schaden wurde auf 8500 beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell