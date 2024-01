Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall im Wohngebiet Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Unfall im Lerchenweg. Eine 48-jährige Fahrerin eines Mini kam von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einige Steine am Straßenrand und entfernte sich dann zunächst von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro am Pkw. Rückfragen bitte an: ...

