Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 05:35 Uhr befuhr eine 27-Jährige die Steinbacher Straße mit ihrem PKW Hyundai in Richtung Bahnhof und wollte nach links in die Neue Reifensteige abbiegen. Da sie beim Abbiegevorgang zu schnell fuhr, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Rasenfläche und prallte letztendlich gegen den Schaltkasten, der dortigen Ampelanlage. Durch den Aufprall wurde der Schaltkasten vollständig vom Sockel abgerissen und kippte um. Die im Innern verbaute Elektronik wurde nahezu zerstört. Nach dem Unfall setzte die 27-Jährige ihre Fahrt zunächst fort, meldete sich jedoch später bei der Polizei. Durch den Unfall entstand an dem Schaltschrank ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro und am PKW ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Der abgerissene Schaltschrank konnte von Mitarbeitern des städtischen Werkhofs provisorisch abgesichert werden. Die Ampelanlage musste zunächst außer Betrieb genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell