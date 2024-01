Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand eines Gewächshauses - Einbruch - Unfalllfucht - Unfall

Aalen-Unterkochen: Unfallverursacher davongefahren

Gegen 18 Uhr am Sonntagabend missachtete ein Autofahrer an der Einmüdung Aalener Straße / Heidenheimer Straße die Vorfahrt einer 67 Jahre alten Honda-Fahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Beteiligten stiegen aus und begutachteten die jeweiligen Schäden. Während die 67-Jährige dann aus ihrem Fahrzeug einen Notizblock und einen Schreiber holte, fuhr der Unfallverursacher davon. Der Mann, der mit einem silbernen Kleinwagen unterwegs war, ist ca. 80 Jahre alt zierlich und hat graue Haare. Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall vorne links beschädigt. An der Unfallstelle hielten sich zu dieser Zeit noch eine junge Frau und zwei Jugendliche auf. Diese und weitere Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Einbruch

Am Sonntagmorgen gegen 3:15 Uhr drangen mehrere Personen in die Räumlichkeiten eines Discounters in der Marienstraße ein, indem sie zuvor die Schiebetür im Eingangsbereich aufhebelten. In einem Büroraum entwendeten die Diebe mehrere Zigarettenstangen aus einem Schrank und verstauten diese in zwei Taschen. Letztendlich entwendeten die Diebe etwa sechs Stangen Zigaretten im Wert von ca. 600 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Brand eines Gewächshauses

Am Samstag gegen 15:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Feuer in der Sonnenhalde gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gewächshaus im Garten eines Wohnhauses aus bislang unbekannten Gründen zu brennen begann und vollständig abbrannte. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das danebenstehende Wohnhaus verhindert werden. Durch die Hitze wurde lediglich die Hausfassade sowie zwei Fensterrahmen aus Holz leicht beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Obergröningen: Mit Radfahrer kollidiert

Am Samstag gegen 17:10 Uhr bog ein 80-jähriger Lenker eines Opel von der Hauptstraße nach links in den Brühlweg ab. Nachdem der PKW-Fahrer in einem sehr engen Bogen in den Brühlweg einfuhr, kollidierte er mit einem heranfahrenden 56-jährigen Radfahrer, welcher aufgrund der Kollision stürzte und sich dabei verletzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2200 Euro geschätzt.

