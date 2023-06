Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25. Juni 2023

Wolfenbüttel (ots)

Hausfriedensbruch im Freibad Remlingen

Sonntag, 25.06.2023, 00:05 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, kurz nach Mitternacht, verschaffte sich eine Personengruppe von insgesamt neun Personen im Alter zwischen 19 und 52 Jahren widerrechtlich außerhalb der Öffnungszeiten Zutritt zum Freibad Remlingen, und nutzten dort das Schwimmbecken. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei flüchtete ein Teil der Gruppe fußläufig, die anderen Personen blieben zurück. Anhand der zurückgelassenen Gegenstände, u. a. Personalausweis und Schlüssel, konnte eine Identifizierung der Personen jedoch erfolgen. Die zurückgelassenen Gegenstände wurden zunächst sichergestellt, können von den Berechtigten jedoch bei der Polizei Wolfenbüttel abgeholt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet, gegen einen 19-jährigen Wiederholungstäter erfolgte die Einleitung eines zweiten Verfahrens.

Trunkenheit im Verkehr

Samstag, 24.06.2023, 22:00 Uhr

Am Samstagabend erhielt die Polizei einen Hinweis über eine Trunkenheitsfahrt in der Paul-Eyferth-Straße in Wolfenbüttel. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten einen 54-jährigen Fahrer einen Dacia feststellen, der zuvor mit auffällig langsamer Geschwindigkeit gefahren sein soll. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bornum: Einbruch in Abfallwirtschaftsbetrieb

Freitag, 23.06.2023, 16:32 Uhr - 21:17 Uhr

Am Freitag verschafften sich bisher unbekannte Täter in den Abendstunden unberechtigt Zugang zum Gebäude der Abfallwirtschaftsbetriebe des Landkreises Wolfenbüttel in der Bornumer Hauptstraße im Börßumer Ortsteil Bornum. Aus einem dortigen Raum entwendeten sie einen Würfeltresor mit darin befindlichem Bargeld und eine Überwachungskamera. Die Ermittlungen der im Rahmen der Tatortaufnahme erlangten Erkenntnisse dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 oder die Polizei Schöppenstedt unter 05332/946540 entgegen.

