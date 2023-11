Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Balkontür auf Kipp gelassen - Ersparnisse weg

Niederkassel (ots)

Am Freitag (24. November) hat der Bewohner einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Langeler Straße in Niederkassel-Lülsdorf beim Verlassen seiner Wohnung gegen 10.00 Uhr die Balkontür auf Kipp stehen lassen.

Als er um 21.20 Uhr wieder heimkehrte, stellte er fest, dass er nicht mehr in seine Wohnung kam. Die Türkette der Wohnungstür war von innen vorgelegt worden. Nachdem er die Türsicherung überwunden hatte, bemerkte er den Einbruch. Alle Räume waren "einbruchstypisch" durchsucht worden. Aus einer Schublade fehlten die Ersparnisse, ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag.

Offensichtlich haben die Einbrecher die Balkontür durch Durchgreifen öffnen können. Eine gekippte Balkontür ist wie eine offene Balkontür.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Die Beratungstermine in den Ausstellungsräumen der Polizei finden am 19.12.2023 und 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Bi)

