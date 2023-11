Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Schulbus und PKW - Blutprobe

Windeck (ots)

Am Donnerstag (23. November) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Lindenpützer Straße in Windeck, bei dem ein 34-jähriger Windecker schwer verletzt wurde. Gegen 15:15 Uhr befuhr der Renault-Fahrer die Lindenpützer Straße in Richtung Rosbach. In einer Rechtskurve kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen mit dem Bordstein am Fahrbahnrand und geriet infolgedessen in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Schulbus. Die 46-jährige Busfahrerin und die Insassen, drei Schulkinder (12, 12 und 13 Jahre alt), wurden nicht verletzt. Der 34-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Nach einer ersten ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle kam er in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den 34-Jährigen nach seinen Personaldaten befragten, versuchte er sie zunächst hinters Licht zu führen. Er gab falsche Personalien an, die aber durch weitere Ermittlungen widerlegt werden konnten. Nachdem seine Identität geklärt war, wurde auch der Grund bekannt, warum der Mann sich als ein anderer ausgegeben hatte. Der Windecker ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Test reagierte positiv. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auslaufende Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zudem fertigten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe. (Re)

