Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Apotheke - Täter flüchtet mit geringer Beute

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Donnerstagabend (23. November) wurde gegen 18.25 Uhr eine Apotheke an der Zeithstraße im Ortsteil Seelscheid überfallen. Der bislang unbekannte männliche Täter stürmte mit einem Messer in der Hand unmittelbar vor Ladenschluss in die Apotheke und forderte die anwesende Angestellte lautstark auf, das vorhandene Bargeld auszuhändigen.

Da die Frau der Aufforderung nicht umgehend Folge leistete, durchsuchte der Täter eigenständig die Kassen. Aus einer der Kassen entnahm er eine kleine Summe Bargeld. Zudem riss er der Angestellten die Kette vom Hals, ließ sie jedoch auf dem Boden liegend am Tatort zurück. Die Mitarbeiterin blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Als der Täter die Apotheke im hinteren Bereich durchsuchen wollte, konnte sich die Angestellte aus der Apotheke auf die Straße flüchten und verständigte mit ihrem Mobiltelefon die Polizei. Eine weitere Angestellte hielt sich zur Tatzeit in einem Sozialraum im hinteren Bereich auf und verschloss die Tür, um keine Begegnung mit dem Täter zu haben. Sie blieb ebenfalls körperlich unverletzt.

Der Täter trat nach kurzem Aufenthalt in der Apotheke die Flucht in Richtung Hausener Straße an, dabei versuchte er der Mitarbeiterin, die vor dem Geschäft das Eintreffen der Polizei erwartete, das Mobiltelefon aus der Hand zu schlagen. Die Apothekerin wehrte die Versuche ab.

Der Täter wird durch die Angestellten wie folgt beschrieben: Er soll circa 175 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bei der Tat trug er eine dunkle Jacke, eine graue Hose und dunkel Schuhe. Das Gesicht wurde durch eine dunkle Schirmmütze und einem schwarzen Schal verdenkt.

Durch die Polizei wurde die Spurensicherung am Tatort und im Nahbereich veranlasst sowie eine Fahndung eingeleitet. Die Fahndung verlief bislang negativ. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes wurde eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Mü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell