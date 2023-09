LPI-SHL: Motorradunfall

Meiningen (ots) - Am 08.09.2023 gegen 17:30 Uhr beschädigte eine 70-jährige Frau beim Rangieren auf einer Parkfläche in der Alexander-Puschkin-Straße in Wernshausen einen geparkten VW. Im Anschluss entfernte sich die ältere Dame, mit ihrem BMW von der Unfallstelle pflichtwidrig und fuhr an ihre Wohnanschrift. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden, welche die Polizei verständigten. Gegen die ältere, ...

mehr