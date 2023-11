Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (24. November) wurde ein Einbrecher in Siegburg auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 02:00 Uhr schlug der 26-jährige Mann mit einem Werbeschild eine Glasscheibe eines Handygeschäftes an der Kaiserstraße ein, um sich so Zutritt ins Innere zu verschaffen. Nachdem er mehrere elektronische Geräte, darunter unter anderem vier Laptops, auf der Straße vor dem Geschäft deponiert hatte, ging er erneut in die Verkaufsräume, um mutmaßlich weitere Wertgegenstände zu erbeuten. Dabei wurde er von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille an. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde gegen den 26-Jährigen eingeleitet. (KS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell