POL-SU: Zeuge parkt Fahrzeug von Dieben zu

Sankt Augustin (ots)

Ein 42-jähriger Zeuge hat am Samstagvormittag (25. November) das Auto von zwei Dieben mit seinem Wagen blockiert, die aus einer Lagerhalle an der Rethelstraße in Sankt Augustin Baustellenstützen stehlen wollten.

Die beiden mutmaßlichen Diebe, 44 und 49 Jahre alt mit Wohnsitz in Siegburg, waren mit ihrem Auto in die Lagerhalle einer Baufirma gefahren und luden dort Baustützen aus Metall in den Wagen. Das sah der Zeuge und parkte die Hallenausfahrt mit seinem Fahrzeug zu, sodass die mutmaßlichen Diebe nicht mehr herauskamen. Er verständigte den Chef der Baufirma und die Polizei.

Als die Polizei eintraf, hatten die Tatverdächtigen auf Weisung des Zeugen die Stützen (Stückpreis rund 300 Euro) bereits wieder ausgeladen.

Die Verdächtigen haben polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität und gaben an, sich die Stützen lediglich für ein privates Bauvorhaben "ausleihen" zu wollen.

Nach erfolgter Personalienfeststellung konnten die beiden Männer fahren. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. (Bi)

