Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr war eine Fußgängerin auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr mit einem blauen Pkw aus einer Grundstückseinfahrt in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin die Fußgängerin und fuhr diese an. Durch den Crash erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle ohne ihre Personalien auszutauschen. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zur noch unbekannten Unfallverursacherin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell