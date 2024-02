Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gärtnerei

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 14. Februar, auf Donnerstag, 15. Februar, in den Verkaufsraum eines Gärtnereigeschäfts am Unteren Heideweg ein.

Gewaltsam öffneten sie eine Schiebetür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Mit einem niedrigen Münzgeldbetrag als Beute flüchteten sie. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise zu den Einbrechern und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

