POL-HAM: Leichtverletzte 55-Jährige nach Kollision mit Roller

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwei Autos stießen am Mittwoch, 14. Februar, auf der Marinestraße an der Einmündung zur Hagenstraße zusammen. Bei dem Unfall trug eine Hammerin leichte Verletzungen davon. Die 50-jährige Fahrerin des beteiligten Opel fuhr um 11.15 Uhr in östliche Richtung auf der Marinestraße. Als sie den Kreuzungsbereich passieren wollte, kollidierte sie mit einem rechts von der Hagenstraße kommenden ...

