POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter greift 91-Jährige an und stiehlt Geldbörse

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Das Kirchenfenster der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Katernberg wurde in der Nacht von Freitag (3. November) auf Samstag (4. November) zum dritten Mal in diesem Jahr durch Unbekannte beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 12 Uhr warfen Unbekannte vermutlich Steine gegen die ...

mehr