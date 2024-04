Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einladung zum Pressetermin: Start der mobilen Videobeobachtung

Hamm (ots)

Für mehr Sicherheit in der Innenstadt startet die Polizei Hamm am Mittwoch, 10. April, mit der mobilen Videoüberwachung - zunächst im Bahnhofsquartier, nachfolgend auch rund um die Südstraße. Damit tritt eine weitere Maßnahme zur Vorbeugung und Aufklärung von Straftaten in Kraft.

Aus diesem Anlass laden wir interessierte Pressevertreterinnen und -vertreter an diesem Tag um 13 Uhr herzlich in die Leitstelle des Polizeipräsidiums Hamm ein. Hier können sie sich einen Eindruck von der Technik verschaffen.

Treffpunkt ist am Eingang an der Grünstraße 10.

Teilnehmer bitten wir, sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle der Polizei Hamm anzumelden. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell