Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mannheim: Verunfallter Kradfahrer, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gestern Morgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf dem Beschleunigungsstreifen in Fahrtrichtung B38a ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger KTM-Fahrer alleinbeteiligt verunfallte und sich hierbei leicht verletzte.

Zuvor befuhr der 17-Jährige die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung B38a. Auf dem Beschleunigungsstreifen verlor der 17-Jährige womöglich aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Im weiteren Verlauf schlitterte der 17-Jährige quer über die Fahrbahn der B38a und kam an einer Leitplanke zum Stillstand. Hierbei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Durch einen Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 08:40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell