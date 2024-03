Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfallfluchten zum Wochenstart

Kaiserslautern (ots)

Gleich vier Unfallfluchten im Stadtgebiet wurden am Montag, 4. März, der Polizei gemeldet.

In der Käthe-Kollwitz-Straße fuhr eine 79-Jährige gegen 10:15 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Pfeiffertälchen. Eine 51-Jährige kam der Seniorin mit ihrem Opel Astra entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Daraufhin hielten die beiden Damen an und diskutierten. Anschließend entfernte sich die 79-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu einem Auffahrunfall mit Flucht kam es gegen 8:25 Uhr in der Brandenburger Straße. Eine US-Amerikanerin fuhr mit ihrem PKW stadtauswärts. An der Ampelkreuzung zur Hohenecker Straße hielt die Amerikanerin an der roten Ampel an und griff nach einer Wasserflasche. Dabei kam sie auf das Gaspedal und stieß mit ihrem Honda auf den vor ihr stehenden Audi. Der Audifahrer oder die Audifahrerin bog nach der Kollision in die Hohenecker Straße ab. Die Unfallverursacherin meldete erst später den Zusammenstoß der Polizei. Die Beamten suchen nun einen braunen Audi, der zur genannten Zeit an der Unfallörtlichkeit war.

Ein 44-Jähriger war gegen 9:50 Uhr mit seinem Auto in der Pariser Straße stadtauswärts auf der rechten Fahrspur unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Opel auf der linken Fahrerspur und wollte auf die rechte Spur wechseln. Der 44-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stieß er mit seinen Felgen an den Bordstein und beschädigte diese. Der Senior unterbrach daraufhin seinen Spurwechsel, entfernte sich allerdings unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr in der Vogelweher Straße in Höhe der Hausnummer 10. Ein 25-Jähriger parkte seinen Anhänger ordnungsgemäß auf der Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte nach ersten Ermittlungen im Vorbeifahren den abgestellten Anhänger, sodass eine Stahlfelge beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat die genannten Unfallfluchten beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell