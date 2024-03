Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulbus kollidiert mit Brückengeländer

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmittag, 4. März, gegen 15:50 Uhr, auf der L502 kurz vor der Einmündung zur B270 am Walzweiher. Eine 63-jährige Schulbusfahrerin fuhr mit ihrem Mercedes-Bus von Kaiserslautern kommend in Richtung B270. Eine Verkehrsteilnehmerin kam ihr rasant entgegen, woraufhin die Busfahrerin ausweichen musste und gegen das Brückengeländer stieß. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es allerdings zu keinem Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Schulbus sowie dem Brückengeländer beläuft sich auf circa 600 Euro. Um die Straße nicht zu blockieren fuhr die 63-Jährige den Schulbus an die Abzweigung nach Krickenbach. Dort stiegen anschließend auch die Schulkinder unverletzt in einen anderen Schulbus um. Die Polizei sucht die Unfallverursacherin, die mit einem weißen Opel Corsa oder Ford Fiesta zum genannten Zeitpunkt an der Kreuzung am Walzweiher unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

