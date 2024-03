Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrollen Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Den richtigen "Riecher" hatten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle am Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße. Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Mannes fand die Streife mehrere Verpackungseinheiten einer bräunlich-festen Substanz, bei der es sich um Haschisch handeln dürfte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen wurden keine weiteren Betäubungsmittel gefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bereits am Freitag (1.3.2024) zog eine fünfköpfige Gruppe in der Fackelstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei einem 18-jährigen Mann ebenfalls mehrere Verpackungseinheiten Haschisch gefunden werden. Auch in diesem Fall hat die Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet.

Beide junge Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

