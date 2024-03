Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wutanfall nach Unfall führt zu Beleidigung und Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots)

Eine nicht alltägliche Verkehrsunfallflucht beschäftigte die Polizei am Sonntagvormittag in der Werschweilerstraße. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, stieß um 11:15 Uhr zunächst ein Autofahrer beim Ausparken, mit seinem Fiat Fiorino gegen einen hinter ihm stehenden Dacia Sandero. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fiat-Fahrer stieg aus seinem Wagen, schlug gegen den Außenspiegel des Dacias und zog danach an den Scheibenwischern. Als der Täter einen Zeugen bemerkte, beleidigte er ihn und spuckte gegen dessen Fahrzeugscheibe. Nach seinem Wutanfall stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte der Halter des Fahrzeugs recherchiert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts der Unfallflucht, Beleidigung und Sachbeschädigung. |kfa

