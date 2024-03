Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Unfallfluchten übers Wochenende

Kreis Kaiserslautern (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden der Polizei zwei Unfallfluchten aus dem Kreis Kaiserslautern gemeldet. Am Sonntag, 3. März, parkte ein 20-Jähriger seinen BMW im Zeitraum von 13:50 bis 14:55 Uhr am Zufahrtsweg von der Kreisstraße 47 zum Sportplatz bei Waldleiningen. Nach aktuellen Ermittlungen streifte ein Unbekannter das ordnungsgemäß abgestellte Auto beim Vorbeifahren und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Im genannten Zeitraum fand ein Fußballspiel auf dem Sportplatz des ASV Waldleinigen statt. Möglicherweise hat jemand den Unfall beobachtet? Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz am Tennisplatz in Otterbach. Ein 49-Jähriger parkte von 16:30 bis 18 Uhr seinen VW Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz neben dem Tennisheim, um mit seinem Hund Gassi zu gehen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel sowie der Stoßstange an der Beifahrerseite. Daraufhin meldete der Betroffene den Schaden bei der Polizei. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat etwas zu den genannten Unfallfluchten beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell