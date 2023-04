Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 20-Jähriger greift Polizisten an - Zwei Beamte werden verletzt und dienstunfähig

Pforzheim (ots)

Ein 20-Jähriger hat am Samstagmorgen Einsatzkräfte angegriffen und derart verletzt, dass zwei Polizisten seither dienstunfähig sind.

Der Täter hatte gegen 8:15 Uhr das Polizeirevier Pforzheim-Nord betreten und im weiteren Verlauf Suizidgedanken geäußert. Daraufhin organisierten die Einsatzkräfte mit seinem Einverständnis, dass er in einer psychiatrischen Einrichtung aufgenommen wird. Während der Fahrt im Streifenwagen dorthin griff der 20-Jährige dann einen neben ihm sitzenden Beamten an und versuchte danach zu flüchten. In der Folge entwickelte sich ein Kampf, bei dem es dem Polizisten und seiner Kollegin - auch unter dem Einsatz von Pfefferspray - letztlich gelang, den Angreifer unter Kontrolle zu bekommen. Danach wurde der 20-Jährige der psychiatrischen Einrichtung überstellt. Der angegriffene Beamte und seine Kollegin erlitten beim Kampf mit dem Täter derartige Verletzungen, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten und nun bis auf weiteres dienstunfähig sind. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell